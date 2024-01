Vida Urbana Resultado do Enem 2023 sai na terça,16; veja como acessar O exame é a principal porta de entrada do ensino superior público, mas também serve para ter acesso a instituições privadas, universidades internacionais e os programas como Prouni (Programa Universidade para Todos) e Fies (Fundo de Financiamento Estudantil)

Sai nesta terça-feira, 16, o resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023. Para conferir a nota, os estudantes devem acessar a Página do Participante até que seu boletim de desempenho apareça --a nota dos treineiros estará disponível apenas em março. O acesso à página é feito com o login único da plataforma gov.br. É preciso digitar o C...