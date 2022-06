Vida Urbana Resultado de aprovados no TAF para Brigadista Florestal do Tocantins é divulgado Processo seletivo teve um total de 1.063 candidatos para preencher as 80 vagas distribuídas em oito municípios do Estado

O Corpo de Bombeiros Militar divulgou, na quarta-feira, 1°, a relação dos aprovados no Teste de Aptidão Física (TAF) realizado na segunda-feira, 30, para os candidatos do processo seletivo do Curso de Formação de Brigadistas Florestais (CFBF) e para a prestação de serviço voluntário na prevenção e combate aos incêndios florestais no Estado do Tocantins. O resultado T...