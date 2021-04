Vida Urbana Restruturação, progressões e indenizações é anunciada durante visita da Cidade da Polícia Civil Novo complexo administrativo reúne unidades operacionais e administrativas da Polícia Civil e da Polícia Científica e deve ser entregue nos próximos dias, além de reduzir em 23% nas despesas com aluguel

Em dia dedicado às forças de segurança do Estado, o Governo do Tocantins visitou as instalações da Cidade da Polícia em Palmas e anunciou a publicação da relação dos servidores aptos à progressão e normativa dos plantões da Secretaria Estadual de segurança Pública (SSP). As atividades ocorreram nesta terça-feira, 20, quanto também houve anúncios e ações para a Polícia M...