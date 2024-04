Vida Urbana Restaurante Comunitário de Araguaína reabre com refeições a R$ 4; veja horários de atendimento Segundo o município, restaurante suspendeu as atividades em janeiro de 2021 devido ao término do contrato com a empresa responsável

Matéria atualizada às 13h O Restaurante Popular Manoel Leal Barroso, localizado em Araguaína, região norte do estado, reabriu na quarta-feira (3) com refeições a R$ 4, segundo divulgou a prefeitura do município. O local funciona de segunda a sábado, até às 14 horas. A Prefeitura informou que subsidiará os outros R$ 7 necessários para produção de cada refeição, ...