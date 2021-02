Vida Urbana Responsáveis por vandalismo na Pedra da Baliza são autuados pela polícia Conforme a polícia, os homens, um de 23 anos e outro de 24 anos de idade, foram autuados em R$10.000,00 cada um

Os dois responsáveis pelo crime ambiental contra o monumento histórico Pedra da Baliza, situado na Estação Ecológica Serra Geral do Tocantins, local protegido por Lei, foram identificados e autuados pela Polícia Militar Ambiental (BPMA), em ação conjunta com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis (IBAMA). Além da multa de R$10 mil reais e...