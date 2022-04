Vida Urbana Repartições públicas municipais de Palmas funcionarão normalmente nesta sexta, 22 Atendendo apelo da classe comercial da Capital, a prefeitura de Palmas resolveu não emendar o feriado de Tiradentes, 21, com o fim de semana

As repartições públicas municipais de Palmas vão funcionar normalmente nesta sexta, 22. Na quinta-feira passada, 14, em função do feriado da Sexta-Feira Santa, 15, a Prefeitura de Palmas já havia concedido ponto facultativo. Apenas as escolas municipais e Centros de Educação Infantil (CMEIs) não terão aulas nesta sexta-feira, por terem calendário escolar própri...