A Universidade Estadual do Tocantins (Unitins) informou nesta quarta-feira, 16, que o reitor Augusto Rezende testou positivo para Covid-19. De acordo com a instituição de ensino, o reitor apresenta apenas sintomas leves de resfriado e encontra-se em isolamento.

A Unitins segue com as aulas no modelo remoto e o horário de funcionamento reduzido conforme decreto estadual. A universidade diz que desde o início da pandemia tem adotado medidas preventivas contra a Covid-19 e recomenda que seus servidores mantenham os cuidados individuais e coletivos para evitar o contágio. Em caso de sintomas, os servidores devem procurar atendimento médico e comunicar os chefes de setor.