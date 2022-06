Vida Urbana Regulamento para o 16º Festival Gastronômico de Taquaruçu é publicado pela prefeitura Inscrições gratuitas têm início na segunda-feira, 13 até sexta-feira, 17; Categoria Vegetariana, aumento de vagas e acréscimo em valores dos prêmios são novidades esse ano

A Prefeitura de Palmas torna público o edital de regulamento do Festival Gastronômico de Taquaruçu (FGT), previsto para ocorrer no período de 7 a 11 de setembro, na praça Vereador Tarcísio Machado, em Taquaruçu. As inscrições serão realizadas no período de 13 a 17 de junho, das 13h às 17h, presencialmente com agendamento prévio no Centro de Atendimento ao Turista de T...