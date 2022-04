Vida Urbana Registros de maus-tratos a animais crescem 204% no Tocantins Para o Conselho de Medicina Veterinária, número mostra uma triste realidade, mas também uma maior consciência da necessidade de denunciar esses casos

Em 2021, o Tocantins registrou um aumento de 204% em casos de maus-tratos a animais, conforme o Núcleo de Coleta e Análises Estatísticas da Secretaria de Segurança Pública (SS). No último ano, houve o registro de 271 denúncias , contra 89 denúncias registradas em 2020. Nos dois anos, a cidade com mais denúncias junto a SSP foi Palmas, com 88 em 2021 e 19 e...