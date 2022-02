Vida Urbana Registros de divórcios no Tocantins caem 28,8%, aponta IBGE Estado apresentou o quinto menor índice (0,7%) de separações concedidas em primeira instância ou por escritura

Levantamento divulgado nesta sexta-feira, 18, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), aponta que o número de divórcios concedidos no Tocantins caiu 28,8%, em 2020, na comparação com o ano anterior. Em 2019, essa queda havia sido de 5,8%, interrompendo dois anos consecutivos de crescimento. Com a retração, foram realizados 2.362 divórcios no e...