Reeducandos de três unidades penais do estado foram aprovados em instituições de ensino superior este ano, nos cursos de engenharia florestal, engenharia elétrica, agronomia, matemática e farmácia.

Segundo divulgou a Secretaria de Cidadania e Justiça (Seciju), os custodiados passaram por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e pelo Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

O reeducando da Unidade de Tratamento Penal do Cariri, localizada a 264 km de Palmas, foi aprovado em três instituições. Passou em primeiro lugar em engenharia florestal na Universidade Federal do Tocantins (UFT), e foi aprovado em engenharia elétrica na Uninter e agronomia pela Uniasselvi, mas optou se matricular no curso da UFT, no campus de Gurupi, com base na sua afinidade com a área, afirmou a Seciju.

Na Unidade Penal Regional de Arraias, a 412 km da capital, a pasta informou ao JTo que um custodiado acabou aprovado no curso de matemática da UFT, no campus do município. Já o reeducando da Unidade Penal de Palmeirópolis, 435 km de Palmas, teve aprovação no curso de Farmácia, da instituição Estácio de Sá.