A partir de 1º de julho devem retornar às aulas, em formato não presencial, da rede municipal de ensino de Guaraí, conforme a proposta pedagógica para retomada das atividades letivas aprovada pelo Conselho Municipal de Educação da cidade. Esse plano, formalizado por meio da resolução nº 005/2020, além de apresentar o modelo não presencial, visa também formas de apoiar os estudantes das famílias que não tem acesso à internet.

Conforme a gestão, esse plano de retomada não presencial inclui a disponibilização dos veículos da Secretaria da Educação para levar as atividades pedagógicas até as casas dos alunos da zona e das escolas rurais. No caso dos estudantes da zona urbana que não tem internet em casa, as escolas vão disponibilizar um calendário para os pais buscarem as atividades nas unidades educacionais.

Além disso, segundo a Prefeitura, as escolas estarão disponibilizando atividades impressas para todos os alunos da rede municipal. Ainda conforme a Educação, a Plataforma Digital, lançada pela gestão no último sábado, 20, será usada para a retomada das aulas não presenciais.

Os técnicos da Prefeitura de Guaraí ainda estão testando a nova plataforma e um novo portal de acesso está em fase final de elaboração para melhor entendimento. Antes do início das atividades, a gestão da educação disponibilizará vídeos explicativos para orientações aos pais de como acessar o sistema.

Outra medida prevista pelo plano é a disponibilização de material de apoio em plataforma digital, que as famílias sem internet podem acessar na escola, em uma sala da unidade educacional, por meio de agendamento prévio. Os pais contarão com o apoio dos tutores.

Conforme a Prefeitura, Secretaria Municipal da Educação realizou levantamento socioeconômico para estruturar a proposta educacional. Além disso, os professores da rede participam de uma formação em práticas de ensino não presenciais para o preparo das atividades remotas.