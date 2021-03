Vida Urbana Rede estadual prorroga data e recebe solicitações de pré-matrícula para alunos novatos até domingo Solicitações de pré-matrícula para os alunos novatos podem ser feitas pela internet ou por telefone

A Rede Estadual de Ensino prorrogou o prazo para os estudantes novatos realizarem as solicitações de pré-matrícula. A data anterior era esta sexta-feira, 12, e, agora o período se encerra no domingo, 14, por meio da internet, no site da Secretaria de Estado da Educação, Juventude e Esportes (Seduc). Conforme a Seduc, nesta fase os estudantes novatos que de...