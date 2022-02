Vida Urbana Rede Estadual lança programa que visa superar prejuízos educacionais provocados pela Covid-19 Iniciativa será desenvolvido em quatro etapas com atividades durante todo o ano letivo de 2022, levando em consideração o ano e série do estudante

A Rede Estadual de Ensino lançou nesta terça-feira, 1º, o Programa de Recomposição das Aprendizagens – Recomeçar, com o objetivo de superar os prejuízos de aprendizagem provocados pela pandemia da Covid-19. A iniciativa visa estudantes possam dar continuidade com as habilidades necessárias para o ano em curso. Conforme a Secretaria de Estado da Educação, Juvent...