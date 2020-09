Vida Urbana Rede Estadual de Ensino volta com atividades não presenciais para alunos do ensino fundamental Material serão entregues após a elaboração de roteiros de estudos nas escolas; ensino médio já voltou com as aulas de forma gradual e também de forma não presencial

Os estudantes do ensino fundamental, 1º ao 9º ano, da rede estadual de ensino voltam com as atividades escolares, na modalidade não presencial, nesta quinta-feira, 10. A execução das aulas volta com o ano letivo parado devido à pandemia da Covid-19, conforme Secretaria da Educação, Juventude e Esportes (Seduc). A partir desta data, de acordo com o cron...