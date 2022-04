Vida Urbana Recuperação faz correção de margens com voçoroca às margens da TO-010 Entre Babaçulândia e Wanderlândia, rodovia não corre mais o risco de ser destruída pela erosão

Uma obra de recuperação do solo para avanço de uma voçoroca às margens da TO-010, entre Babaçulândia e Wanderlândia, foi concluída após o investimento de R$ 2,4 milhões. O local vinha sofrendo com o agravamento das erosões no km 12 durante as chuvas. Conforme a Ageto, no local as ações desenvolvidas são de manejo e conservação de solo com recuperação ambien...