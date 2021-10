Vida Urbana Radares instalados na ponte Amizade e da Integração e na TO-010 em Palmas são verificados Até sexta-feira, os cinco equipamentos instalados serão verificados pela equipe de Instrumentos da Agência de Metrologia para verificar o funcionamento

O Governo do Tocantins instalou novos radares eletrônicos nas vias de acesso à cidade de Palmas com o objetivo de reduzir acidentes de trânsito na Capital. Após as instalações, desta quarta-feira, 13, até esta sexta-feira, 15, a Agência de Metrologia, Avaliação da Conformidade, Inovação e Tecnologia (AEM-TO) realiza a verificação obrigatória desses equipamentos, q...