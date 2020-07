Vida Urbana Rússia acelera processo de aprovação e promete vacina contra a Covid-19 para agosto Previsão é de que imunização seja disponibilizada para o público em menos de duas semanas

A Rússia pretende aprovar uma vacina contra o novo coronavírus até 10 de agosto e com isso se tornar o primeiro país do mundo na corrida pela imunização da Covid-19. De acordo com a CNN internacional, a substância está sendo desenvolvida pelo Instituto Gamaleya, baseado em Moscou, mas tem levantado preocupações sobre sua eficácia, segurança e processos de desenvolvimento. Agentes federa...