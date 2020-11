Vida Urbana Réu pela morte do empresário Elvisley Lima, Bruno Cunha diz à Justiça que se mudou para Goiânia Empresário denunciado por encomendar a morte da vítima por R$ 25 mil não recebeu ainda notificação sobre denúncia por não residir mais no endereço fornecido na ação

O empresário do ramo de eventos Bruno Teixeira da Cunha, 37, réu ao lado do ex-candidato a vereador em Aparecida do Rio Negro Gilberto de Carvalho Limoeiro Parente Júnior, o Júnior da Serra, 47 anos, pela morte do empresário Elvisley Costa de Lima, avisou à Justiça do Tocantins que não mora mais em Palmas. Ele é réu acusado de ter ...