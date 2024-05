Lançada em evento que misturou interpretação e composições expostas como obras de arte nas paredes da biblioteca Jaime Câmara, no Espaço Cultural José Gomes Sobrinho, em Palmas, a obra "Espaço do Núcleo" reúne poemas escritos durante a vida do empresário Marco Antônio Costa, de 68 anos, autor da obra.

'Espaço do Núcleo' é dividido em seis capítulos e os temas abordam o cotidiano de quem cresceu no interior tocantinense, amores e o dia a dia. Em entrevista ao g1, o empresário e escritor falou sobre o processo criativo e como foi a escolha e inspirações para os poemas.

"São seis temas e fui escolhendo as poesias ao longo do tempo. E escrevi muitas no ano de 2023 e de forma que estou muito satisfeito com o conteúdo. É um conteúdo poético que fala da vida, que fala da poesia, que fala da minha cidade, Porto Nacional, que fala do meu estado. É um conteúdo que fala do meu amor pelas mulheres, principalmente pela minha esposa. Tem as poesias do cotidiano, que retrata o dia a dia. Então elas foram escolhidas para que não fosse um livro grande, mas que não fosse pequeno, e que pudesse estimular as pessoas a ler", explicou.

Apesar de ser um empresário bem sucedido com diversos negócios, Marco Antônio não se dedicou apenas aos números. As letras também fazem parte dos seus talentos.

Os poemas começaram a ser escritos desde a juventude, que foram escolhidos junto com os mais recentes para compor a obra 'Espaço do Núcleo'. Sobre esse nome, ele se refere a um dos poemas chamado 'Luz', que se refere ao termo.

"Eu queria dar feição à vida e de certa forma tudo acontece dentro do espaço de um minuto de um núcleo para gerar a vida. Fiz então esse triângulo representativo da vida, que está na capa do livro, que nos três vértices estão três poemas do capítulo dois, poesia da vida, que se chamam a Luz, a Escuridão e a Ternura, que compõem esses três ângulos e forçosamente fazem a vida", explicou o autor.

Como há muito material que não foi utilizado no primeiro lançamento, Marco Antônio pretende organizar mais obras com suas poesias. "Quero me motivar novamente a escrever".

Reunião entre amigos

A vernissage organizada na noite desta quarta-feira (8) para o lançamento da primeira obra do empresário reuniu diversos nomes da literatura, do meio empresarial e da política tocantinenses. Também houve momento para autógrafo.

O escritor Osmar Casagrande foi convidado para interpretar alguns dos poemas. Para ele, as emoções imprimem o sentimento do tocantinense.

"Tive o prazer de ler o livro todo. Ele fez poemas par Porto Nacional, para o Tocantins e a gente vê no geral essa força de um rapaz que saiu ali do Porto, inflou as vejas e partiu para o mundo. Muito gostoso isso", contou, sobre a experiência da leitura.

Durante o evento, Casagrande surpreendeu com a apresentação carregada de emoção em meio ao público.

"Sou um mero intérprete, decifrador das emoções que o poema contém. Porque ler um poema é como ler qualquer texto, qualquer leitor o faz. Agora ler a emoção e principalmente traduzi-la, é meio difícil, é coisa para quem é do ramo", contou.

O advogado e escritor Dídimo Heleno também conheceu o trabalho de Marco Antônio na área das letras e fez uma apresentação durante o lançamento. Para ele, o convite foi uma honra.

"Eu achei um livro excelente. Livro de poemas, como enganadamente a maioria acha, não é fácil. Dos gêneros literários, poesia é um dos mais complexos. E o livro dele é bom. Ele é um poeta com alma de poeta e os poemas são excelentes. Acho que é um livro que merece ser lido e vai compor um panteão de poetas que tem no Tocantins", elogiou.

O secretário estadual de Cultura do Tocantins, Tião Pinheiro, também prestigiou o evento e contou que é amigo de longa data do empresário e já conhecia o dom da escrita de Marco Antônio. "Conheço a família dele desde quando aqui era Goiás, a família dele é ligada à arte, então não foi surpresa nenhuma esse lançamento do livro, porque tem história, como Porto tem história. Fiquei muito feliz com isso e fiz de tudo para estar aqui porque é importante para o Tocantins, é a expressão de parte da cultura do Tocantins, que é muito rica", afirmou.

A advogada Ester Nogueira, também amiga do empresário e escritor, acompanhou o lançamento e elogiou o trabalho.

"Marco Antônio é uma pessoa poética. Algumas poesias que li vi que ele retrata com muita simplicidade amor, a vida, a família, as existência de uma companheira que ele ama muito. Então acredito que esse livro vem expressar um sentimento que está incorporado nele há muitos anos, porque ele retrata da infância à vida atual", compartilhou.