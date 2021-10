Vida Urbana Queiroga compara máscaras a preservativos ao criticar uso obrigatório Em evento no Piauí, Queiroga, que é médico, afirmou considerar ineficazes as leis que obrigam o uso do equipamentos de proteção

O ministro Marcelo Queiroga criticou nesta sexta (8) a obrigatoriedade no uso das máscaras para combater a transmissão do coronavírus. Em evento no Piauí, Queiroga, que é médico, afirmou considerar ineficazes as leis que obrigam o uso do equipamentos de proteção. "Tem que acabar com essa narrativa. O nosso problema não é máscara. A gente tem é que desmascarar determ...