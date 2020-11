Vida Urbana Quatro unidades penais do TO têm visitas suspensas e estão em quarentena após casos de Covid-19 São cinco servidores e cinco presos infectados nas CPPs de Palmas e Araguaína e nas cadeias de Dianópolis e Colinas do Tocantins

Após cinco servidores e cinco reeducandos infectados com a Covid-19, a Secretaria da Cidadania e Justiça (Seciju) colocou as Casas de Prisão Provisória (CPP) de Palmas e Araguaína e as Unidades Penais de Dianópolis e Colinas do Tocantins em período de quarentena. Após a confirmação dos casos, os presos doentes foram isolados e os servidores afastados das atividades l...