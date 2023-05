Um acidente de trânsito com capotamento de veículo ocorrido na manhã deste sábado, 20, deixou quatro pessoas feridas. As vítimas estavam no veículo de passeio e tiveram ferimentos leves.

O acidente aconteceu por volta das 10h na rodovia TO-020, na altura do km 1. De acordo com informações da Polícia Militar, quando uma equipe chegou ao local encontrou uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), atendendo as vítimas e outra equipe dos Bombeiros.

Informações repassadas por populares aos policiais, são de que as vítimas estavam dentro de um veículo Fiat/Uno prata no momento do acidente, enquanto voltavam de uma chácara.

As mulheres e o homem foram socorridos e encaminhados para o Hospital Geral de Palmas.