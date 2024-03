Quatro pessoas ficaram feridas após um acidente na BR-153 em Colinas, na manhã deste sábado (16). Segundo os bombeiros, as vítimas foram retiradas do carro de passeio com fraturas e sangramentos, mas apenas uma delas estava inconsciente.

A batida aconteceu por volta das 6h. O veículo saiu da pista e bateu no barranco às margens da BR. Quando os bombeiros chegaram ao local, o passageiro do banco da frente estava inconsciente, com afundamento do crânio, cortes na cabeça e hemorragia externa, mas com sinais vitais presentes.

Duas mulheres sentadas no banco de trás sangravam pela boca, tinham cortes na cabeça e sinais de lesão no fêmur, estavam conscientes e conversaram com a equipe de resgate. O motorista tinha corte no peito e supercílio, mas estava orientado e sem indícios de lesão mais grave.

Depois de serem imobilizados e retirados do veículo, as quatro pessoas foram levadas para o hospital onde receberam atendimento da equipe médica.