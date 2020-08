Vida Urbana Quatro jovens ficam feridos após atirador colocar vítimas em fila e disparar com arma de fogo Duas das vítimas atingidas no tórax estavam em estado grave e outras duas foram baleados nos membros inferiores

Uma tentativa de execução deixou quatro jovens, entre 18 e 23 anos, após serem baleados nesta terça-feira, 4, em Palmas. A ação ocorreu por volta das 21 horas, na Rua 18 do Setor Sul, conforme a Polícia Militar. Conforme a PM, acionada uma equipe se deslocou até local informado e se deparou com as vítimas já sendo socorridas pelas equipes do Serviço de Ate...