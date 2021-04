Quatro acidentes foram registrados na última quarta-feira, 21, feriado de Tiradentes, somente em Palmas. O Corpo de Bombeiros atuou nas ocorrências e resgatou o corpo de uma vítima após colisão entre carreta e uma camionete.

Este acidente grave aconteceu durante a tarde na TO – 020, que liga Palmas a cidade de Aparecida do Rio Negro. Segundo os bombeiros, em uma curva no km 15, após um bar, ocorreu a colisão entre uma carreta carregada de grãos e uma caminhonete. A vítima foi identificada como Maria dos Reis Freitas. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Três viaturas do Corpo de Bombeiros Militar atenderam o chamado, diante da gravidade, por volta das 16h36. Os socorristas viram que o motorista da carreta bitrem, Jeferson Celestino Lopes, 37 anos, já estava fora da cabine, pois, com a força do impacto, foi ejetado do compartimento e apresentava dores e escoriações.

O motorista da caminhonete, Wenderson Franklin dos Santos, de 40 anos estava fora do veículo quando os bombeiros chegaram e apresentava sinais vitais instáveis . Os dois motoristas foram levados para uma unidade de saúde da Capital.

Maria dos Reis sofreu ferimentos no tórax, cabeça e membros. Como ficou presa às ferragens, precisou ser desencarcerada, informou a Corporação.

Ocorrências com motocicletas

Também no feriado, uma mulher, que não teve o nome divulgado, caiu de moto no Jardim Aureny III e sofreu ferimentos no braço e perna esquerda. Aos bombeiros, a vítima contou que tentou desviar de um veículo que cruzou na sua frente. Após os primeiros socorros, foi encaminhada para uma unidade hospitalar.

Já no início da noite, houve outro acidente de moto, em que um homem caiu na Quadra 409 Sul, Avenida LO-01. Ele sofreu ferimentos por volta das 19 horas, reclamou de dor nas pernas e também foi socorrido pelas equipes.

Um pouco mais tarde, por volta das 20h16, segundo os bombeiros, em mais uma ocorrência envolvendo motocicleta, o condutor colidiu com um veículo parado em frente a um comércio. No atendimento, a corporação percebeu que a vítima fraturou uma das pernas e apresentava sangramento na cabeça.