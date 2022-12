Vida Urbana Quase 5 mil violações aos direitos humanos registradas no Tocantins em 2022 Embora ainda alto, número fica inferior ao ano passado quando painel nacional contabilizou 6.239 violações no Estado

Em um ano de eleições gerais com registro histórico de violações eleitorais, o Painel de Dados da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos aponta outro aspecto de transgressões no Tocantins. O órgão registrou 4.819 violações de direitos humanos entre os dias 1° de janeiro a 29 de dezembro deste ano (data mais atualizada do sistema) no Tocantins. Apesar do dado alarma...