Vida Urbana Quartel do Comando Geral da Polícia Militar continua recebendo doações para vítimas das enchentes Segundo a PM, os itens mais necessários são agasalhos, cobertores, sapatos fechados, água e alimentos não perecíveis

O Quartel do Comando Geral da Polícia Militar (QCG) mantém suas portas abertas para receber doações em auxílio às vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul (RS). Até o momento, não há um prazo definido para o encerramento das arrecadações. As doações estão sendo direcionadas ao QCG, localizado na quadra 304 norte, em Palmas. Além disso, diversos pontos de c...