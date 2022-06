Vida Urbana Quarenta animais silvestres transportados por empresa de transporte de Palmas são apreendidos Apenas doze dos animais resgatados estavam com vida, eles eram despachados em uma caixa de papelão, da cidade de Belém-PA para São Paulo-SP

A Polícia Militar (PM), por meio do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA), interceptou na terça-feira, 07, uma carga de animais silvestres que eram transportados por uma empresa de transporte em Palmas. Os animais foram despachados em Belém do Pará com destino à São Paulo no dia 30 de maio deste ano, e ao chegar na cidade de São Paulo, o destinatário não recebeu a...