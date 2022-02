Vida Urbana Quadrilha do Maranhão é presa por tentar matar comerciante de Buriti do Tocantins Mulher de 29 confessou que articulou o ataque e que abrigou quatro suspeitos de Imperatriz, que observaram a rotina da vítima

Na noite do último sábado, 19, a Polícia Militar (PM) e a Polícia Civil prenderam cinco pessoas, com idades entre 23 a 34 anos, pela suspeita de tentativa de homicídio e roubo contra um comerciante de 48 anos, em Buriti do Tocantins, região norte do Estado. O grupo é de Imperatriz (MA), segundo a PM, e os integrantes acabaram presos em um cerco realizado pela equipe d...