A Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulgou em seu site na noite desta quarta-feira, 12, o resultado do concurso público para as 5,2 mil vagas oferecidas pela Secretaria da Educação do Tocantins (Seduc). O salário é de R$ 4.826,20.

Segundo informação do governo do Tocantins haverá uma edição suplmentar do Diário Oficial do Estado (DOE) com a publicação da lista que pode ser conferida aqui.

São 5.242 vagas de professor da educação básica, coordenador pedagógico, orientador educacional, professor da educação básica, orientador educacional e coordenador pedagógico na educação indígena. Cerca de 35,9 mil candidatos se inscreveram para o concurso realizado dia 11 de junho.

Em nota, o governo disse que o resultado "representa um importante passo no fortalecimento e aprimoramento da qualidade da educação no Tocantins"