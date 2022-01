Vida Urbana Publicação enganosa distorce dado de estudo alemão para criticar vacinação infantil É enganosa a publicação compartilhada em redes sociais sobre um estudo produzido na Alemanha que teria identificado a ausência de mortes por covid-19 entre crianças de 5 a 11 anos de idade, sem comorbidades, em dois anos de pandemia. O referido estudo traz, de fato, a informação, porém com um recorte temporal de março de 2020 a maio de 2021, ou seja, em um período de 14 meses. A análise da pesquisa, segundo os próprios autores, é limitada por ter sido feita com base em estimativas

Conteúdo verificado: Postagem no Twitter cita estudo alemão que teria identificado zero mortes por covid-19 de crianças consideradas saudáveis com idades entre 5 e 11 anos, em dois anos de pandemia, com críticas à vacinação do público infantil. É enganosa a publicação feita no site Covidflix, e compartilhada no Twitter, sobre um estudo realizado na Alemanha...