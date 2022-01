Estão sendo aplicadas neste domingo,9, e seguirão no próximo dia 16 de janeiro, as duas últimas etapas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021. As provas são destinadas aos candidatos que não compareceram nas avaliações, por causa da pandemia da Covid-19 ou tiveram algum problema de logística e infraestrutura nos locais de aplicação; os que se inscreveram após nova oportunidade destinada aos isentos da taxa de inscrição; além das pessoas privadas de liberdade ou sob medida socioeducativa.

De acordo com a Polícia Militar, no Tocantins, as provas do Enem PPL serão aplicadas em 26 unidades penais de 25 municípios, e o Enem Reaplicação ocorrerá em 32 cidades com a cobertura de policiamento estratégico, realizado nas respectivas regiões.

A aplicação das provas seguirá os protocolos sanitários de prevenção à Covid-19, portanto o uso de máscaras de proteção será obrigatório, bem como o distanciamento social.Todos os equipamentos e itens de higiene próprios serão vistoriados.

Os inscritos farão neste domingo, as provas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, assim como de Ciências Humanas e suas Tecnologias, além da redação.

Enem PPL

O Exame Nacional do Ensino Médio para Pessoas Privadas de Liberdade segue metodologia e cronograma diferenciados. As inscrições para esse público são feitas pela equipe técnica das unidades penais e possibilita a inclusão do custodiado no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) quando alcançadas as médias estipuladas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Ao todo, 693 custodiados estão inscritos na prova no Tocantins. De acordo com a Seduc, os cinco estabelecimentos penais no Estado com maior número de inscritos foram: Unidade Penal de Palmas (143); Unidade de Segurança Máxima de Cariri do Tocantins (86); Unidade de Tratamento Penal Barra da Grota (66); Unidade Penal de Paraíso do Tocantins (66); e Unidade Penal Regional de Guaraí (46). Também foi registrado um aumento de 27% no número de participantes comparado ao ano passado, que registrou 542 inscritos.