As inscrições seguem abertas até dia 25 de junho para o 2º desafio de Mountain Bike. A prova será no dia 1ª de julho, no Garimpinho, um povoado localizado a 145 km de Araguaína, região norte do estado.

A competição será disputada pelas categorias open e master, entre masculino e feminino. O percurso total é 33 km, sendo 30 km de estrada não pavimentada e 3 km de estrada asfaltada com uma equipe de apoio a cada 5 km do trajeto.

Em relação às premiações, o ciclista que ficar em primeiro lugar nas categorias open e master receberá R$ 1.200 reais, cada competidor.

Conforme o organizador de esportes Jefter Sales são esperados atletas do Pará, Maranhão e Tocantins com cerca de 130 atletas na competição.

As inscrições podem ser feitas pelo site mtbgarimpinho.araguaina.to.gov.br/ e será cobrado o valor simbólico de 1 kg de alimento não perecível

Confira abaixo a tabela completa de premiação para cada colocado:

Open masculino

1º lugar R$ 1200

2º lugar R$ 900

3º lugar R$ 700

4º lugar R$ 500

5º lugar R$ 300

Open feminino

1º lugar R$ 1200

2º lugar R$ 900

3º lugar R$ 700

4º lugar R$ 500

5º lugar R$ 300

Master masculino 40 +

1º lugar R$ 1200

2º lugar R$ 900

3º lugar R$ 700

4º lugar R$ 500

5º lugar R$ 300

Master feminino 40 +

1º lugar R$ 1200

2º lugar R$ 900

3º lugar R$ 700

4º lugar R$ 500

5º lugar R$ 300