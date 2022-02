Vida Urbana Prouni oferta recorde de 2.024 bolsas para ingresso no ensino superior no Tocantins As inscrições seguem até a sexta-feira pela internet

Estão abertas até a sexta-feira, 25, as inscrições para o Programa Universidade para Todos (Prouni), referentes à primeira edição de 2022. São 273.001 bolsas, sendo 181.036 integrais e 91.965 parciais, distribuídas em 1.085 instituições de educação superior de todo o Brasil. No Tocantins são 2.024 bolsas, com 480 integrais e 1.544 parciais. O Jorna...