Vida Urbana Proprietários rurais são orientados sobre o manejo do fogo na APA Serra do Lajeado Interessados em utilizar o fogo em atividades na região devem obrigatoriamente comunicar previamente à Brigada Gavião Fumação

Ações de prevenção e manejo do fogo estão sendo intensificadas na Área de Proteção Ambiental (APA) Serra do Lajeado. De acordo com o Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins), as ações ocorrem para promover a conservação ambiental e a segurança das comunidades locais. Leia também: Suspeito é preso em flagrante ao receber R$ 2 mil em notas falsas pelos Correios, diz PM Agressão a adolescente em escola pública de Itacajá será investigada pelo Ministério Público ...