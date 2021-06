Vida Urbana Propriedades rurais são visitadas e orientadas sobre queimadas não autorizadas no Tocantins Em Palmas, Guarda Metropolitana realiza Notificação Educativa Rural em imóveis de Taquaruçu Grande; No Estado, o Projeto Foco no Fogo virá percorrer 32 municípios

As propriedades rurais de Palmas foram as primeiras a receber as ações do projeto Programa de Notificação Educativa Rural, lançado junto com o Foco no Fogo do Comitê Estadual de Prevenção e Combate a Incêndios e Controle de Queimadas (Comitê do Fogo), que teve evento de inauguração nesta segunda-feira, 7, no Quartel do Corpo de Bombeiros na Capital. O Programa d...