Desde o dia 14 de maio, quando o Tocantins superou o primeiro milhar de pacientes infectados pelo novo coronavírus, até essa segunda-feira, 25, a proporção de casos recuperados de Covid-19 tem sido maior que a proporção de casos confirmados da doença.

No dia 14 de maio o Tocantins alcançou a marca de 1.029 casos confirmados do novo coronavírus e haviam 174 pacientes recuperados. Passados 11 dias da marca do primeiro milhar, o quantitativo de infectados subiu 162%. No mesmo período, o de recuperados subiu 321%.

Nesta segunda-feira, 25, a Secretaria Estadual da Saúde apontou 2.696 casos confirmados e 732 pacientes recuperados. Em relação ao dia anterior, com 2.591 infectados e 656 recuperados, no domingo, o crescimento percentual é de 4% para confirmações e 13% para recuperação.

Essa diferença proporcional diária, pró-recuperados, se manteve ao longo de todos esses doze dias, com crescimento médio de 9% de um dia para o outro nos infectados e de 13% para índice de recuperados.

Confira a variação na infografia.