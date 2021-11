Vida Urbana Projeto Mais Saúde oferece vacinação zona rural, feiras cobertas e avenidas de Palmas Ações de imunização contra a Covid-19 e a Influenza seguem até o domingo

Segue até o domingo, 7, as ações do Mais Saúde em Palmas com oferta de vacinação contra a Covid-19 e contra a Influenza na zona rural, feiras cobertas e avenidas de Palmas. A iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde (Semus) começou nesta quinta-feira, no assentamento São João das 8 às 16 horas. Ainda nesta quinta, a vacinação está disponível das 11...