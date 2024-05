Vida Urbana Projeto de energia que contempla quilombolas e indígenas do TO receberá R$ 400 milhões De acordo com o estado, 5.300 famílias tocantinenses serão impactadas. Primeira etapa do programa será assinada no mês de junho. Recursos são oriundos do Ministério das Minas e Energia

Investimentos do programa Luz para Todos no valor de R$ 400 milhões oriundos do Ministério das Minas e Energia beneficiará 5.300 famílias no Tocantins. As informações são do Governo do Tocantins. O projeto vai impactar principalmente famílias tocantinenses de baixa renda, quilombolas, indígenas e assentados.