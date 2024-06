Vida Urbana Projeto da UFT seleciona instrutores para cursos de grafite e dança em Araguaína Interessados poderão se inscrever até quarta-feira (5) pela internet. Seleção será feita por análise curricular

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo de instrutores dos cursos de grafite e dança, da Incubadora Social da Universidade Federal do Tocantins (UFT). As vagas são para a cidade de Araguaína, região norte do estado. A seleção será feita por análise curricular. Segundo o edital, são ofertadas duas vagas, uma para cada curso de 60 horas, com remuneração total de R$ 5.760. ...