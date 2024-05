Vida Urbana Programa Mais Médicos abre edital de seleção com 26 vagas em 23 municípios do Tocantins Segundo o Ministério da Saúde, o município precisa indicar o número de vagas pretendidas por unidade básica de saúde. Prazo vai até 22 de maio

O Tocantins conta com 26 vagas no edital do Programa Mais Médicos para o Brasil, distribuídas em 23 municípios. O edital, divulgado pelo Ministério da Saúde, tem como objetivo assegurar o acesso à saúde pública de qualidade, especialmente diante das aprovações de médicos em programas de residência médica. Confira o edital aqui Em todo o Brasil, há 2.231 vagas distribuídas em 1...