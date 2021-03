Vida Urbana Profissionais da saúde relatam os desafios, dores e dificuldades no primeiro ano de pandemia "Fico imaginando se fosse meu pai", diz médico que teve de negar leitos a pacientes por falta de UTI. Em um ano de pandemia, colapso de UTI alcança até profissionais de saúde: "E se fosse meu pai"?, pergunta médico

Há exatamente um ano, a população do Tocantins via nas manchetes dos jornais a confirmação do primeiro caso de Covid-19 em Palmas. E durante todo esse tempo, a pandemia do novo coronavírus tem produzido números expressivos de infectados e de mortes em todo mundo. Somente no Estado, até a última quarta-feira, 17, 1.735 pessoas perderam a vida por causa de complicações d...