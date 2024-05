Vida Urbana Professores e gestores educacionais podem concorrer até R$ 25 mil no 26º Prêmio Educador Nota 10 A iniciativa é voltada para o reconhecimento de ações realizadas em prol da educação infantil e no ensino médio de escolas públicas e privadas em todo o país

Segue aberto até o dia 15 de junho as inscrições da 26° edição do Prêmio Educador Nota 10. Podem participar projetos realizados em escolas públicas privadas, que estejam de acordo com três eixos temáticos: direitos humanos, inovação e tecnologia e sustentabilidade. Podem participar da seleção, projetos realizados durante o ano de 2023. Os responsáveis pelas ...