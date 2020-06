A professora mineira e radicada em Palmas, onde fez carreira como efetiva da Unitins desde 2001, Maria Elizabeth Lopes Toledo morreu aos 62 anos nesta sexta-feira, 26, na capital tocantinense. Beth Toledo, como era conhecida, lutava contra um tumor renal e faleceu vítima de complicações do tratamento.

Na Unitins, Beth exercia o cargo de diretora de Ensino da Universidade - uma das principais da instituição-, e era professora do curso de Serviço Social e da pós-graduação em Educação, Sociedade e Violência. No Tocantins, era também professora concursada da rede estadual desde 1992 e lecionava na Escola Estadual Frederico José Pedreira Neto, na capital.

O velório será no Centro Social Padre Alcides, localizado na quadra 308 Sul, Alameda 4, a partir das 10h30. A pedido da família, a Unitins divulgou orientação para quem for ao local de velório, que se lembrem da obrigatoriedade de usar máscara, respeitar o distanciamento e ter compreensão quanto ao tempo de permanência, para que todos tenham a oportunidade de se despedir.

Mineira de Ervalia, onde nasceu em 5 de dezembro de 1957, Beth Cardoso se graduou em Pedagogia pela UFV (Universidade Federal de Viçosa) em 1979. Durante a vida acadêmica se especializou em educação a distância, na administração educacional e na didática do ensino Superior. Exerceu o vários cargos e funções desde a década de 80, em todos os níveis de ensino (fundamental, médio e superior).

Em 2010, defendeu sua dissertação de mestrado "O curso de Pedagogia na modalidade a distância: o pensado, o dito e o feito no estágio curricular", pela UnB (Universidade de Brasília) sob a orientação de Lúcia Maria Gonçalves de Resende.

No ano passado, ingressou no doutorado, pelo programa de Pós-Graduação em Letras: Ensino em Língua e Literatura (PPGL), do Câmpus Araguaína da Universidade Federal do Tocantins. O PPGL manifestou pesar pela morte e pêsames à família da doutoranda em suas redes sociais.

A Unitins também manifestou os pêsames à família e amigos e destacou o empenho da professora à instituição e ao ensino. “A força de vontade e a dedicação ao trabalho, a elegância ao falar e se vestir, a vivacidade e profissionalismo foram marcas da professora que cativaram a comunidade acadêmica.”

O reitor da Unitins, Augusto Rezende, e a vice-reitora Darlene Castro decretam luto oficial de 3 dias na Universidade e rogam a Deus que dê o conforto e consolo aos familiares e amigos.