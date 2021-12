Vida Urbana Professora é assaltada enquanto ministra aula online em Araguaína; polícia prende suspeito Vítima contou à polícia que após ter a casa invadida foi obrigada a entrar em um dos quartos e deitar no chão enquanto o homem roubava seus pertences, incluindo um notebook, aparelhos celulares e o caderno de anotações

Um homem de 25 anos, suspeito de invadir uma residência da professora, que dava uma aula online no momento, em Araguaína, norte do Estado, e roubar diversos pertences, teve a prisão decretada em flagrante na tarde deste domingo, dia 13. De acordo com o delegado Felipe Crivellaro, a polícia flagrou o suspeito com um aparelho televisor de propriedade da vítima, roubad...