Vida Urbana Professor denuncia racismo, dano em veículo e agressão ao tentar comprar refrigerante Elcimar Pessoa, 45 anos, é uma das 18 vítimas que denunciaram o crime neste ano. Alta de casos de racismo no Tocantins cresce 125% em quase seis meses

Segundo dados da Secretaria da Segurança Pública do Tocantins, de 1° a 12 de junho de 2023, ocorreram 18 casos de racismo no estado. Esse número representa um aumento de 125% em relação ao mesmo período do ano passado, quando houve o registro de apenas 8 casos. No meio dessa alta de vítimas que sofreram racismo no Tocantins está o professor concursado na red...