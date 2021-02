Vida Urbana Professor de história morre nesta terça-feira vítima da Covid-19 em Palmas ” Mais que ensinar uma disciplina, João Luiz ajudava a formar cidadãos com visão crítica do mundo”, afirma a secretária municipal da Educação, Cleizenir dos Santos

O professor de história João Luiz de Souza Rocha, 42 anos de idade, da Escola de Tempo Integral Padre Josimo Tavares, morreu de Covid-19 em Palmas, nesta terça-feira, 16. Através de uma nota, a Secretária Municipal de Educação lamentou a morte do educador. O comunicado afirma que a morte do servidor entristece a Educação do município, mais ainda por se tratar...