Redação Jornal do Tocantins

O professor da rede estadual Carlos Henrique de Sousa Luz, de 45 anos, morreu com 38 perfurações de faca no corpo, nesta segunda-feira, 24, na quadra 1102 sul, em Palmas. Ele era professor na Escola Estadual Girassol de Tempo Integral Beira Rio, em Luzimangues, distrito de Porto Nacional.

Segundo a Polícia Militar (PM), que atendeu a ocorrência por volta das 6h39min, quando a equipe chegou ao local, encontrou o professor de bruços, sem roupa e com uma telha de brasilit, uma porta de metal e um carrinho de mão sobre o corpo.

Ainda de acordo a PM, após o relato da perícia foi constatado que a causa da morte foi lesão sofrida por arma branca, localizada próxima ao corpo da vítima.

A 1ª Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (1ªDHPP) de Palmas, instaurou um inquérito para identificar o autor do crime, que feriu o professor com golpes de faca, fugiu do local e levou a motocicleta.