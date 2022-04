Vida Urbana Professor é investigado por suposto ato de violência sexual contra aluna de 14 anos De acordo com a denúncia do MP-TO, o caso ocorreu nas dependências da escola CEM professora Florência Aires, sediada em Porto Nacional; órgão instaurou Procedimento Administrativo e Polícia Civil também investiga o suposto crime

Com o objetivo de apurar um suposto caso de violência sexual e moral sofrida por uma adolescente de 14 anos, nas dependências da escola CEM professora Florêncio Aires, sediada em Porto Nacional, o Ministério Público do Estado do Tocantins (MP-TO) instaurou um Procedimento Administrativo. De acordo com o último diário publicado pelo MP, na sexta-feira,15, a ação, ...